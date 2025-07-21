Цены на нефть падают: что это значит для экономики и инвесторов

Нефтяные котировки оказались под давлением: 18-й пакет санкций против России

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

К вечеру понедельника нефтяные котировки продемонстрировали нисходящую динамику.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Участники рынка анализируют потенциальное влияние новых европейских санкционных мер, направленных против России, и внимательно следят за ходом переговоров между США и Евросоюзом относительно торгового соглашения.

Под санкции попали также два китайских банка и ряд компаний, что вызвало резкую критику со стороны Пекина, который пообещал принять все необходимые меры для защиты законных интересов китайских предприятий и финансовых организаций.

"Последний пакет санкций ЕС может и не привести к изменению баланса на рынке нефти, поэтому реакция оказалась сдержанной, — отметил аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. — Русские хорошо научились обходить подобные санкции".

В то же время, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп настаивает на введении минимальных пошлин в размере 15-20% на импорт товаров из стран Евросоюза. В ответ, страны ЕС могут уже на текущей неделе согласовать ответные меры на американские пошлины, если торговое соглашение с США не будет достигнуто.

Ранее Трамп заявлял о введении тарифов в отношении стран, не достигших соглашений с США, с 1 августа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:49 мск снизилась на $0,6 74 (1,07%), до $68,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стали дешевле на $0,71 (1,05%), до $65,48 за баррель, согласно "Финмаркету".

На прошлой неделе ЕС одобрил 18-й пакет санкций против РФ, снизив установленный G7 "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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