Кто купил больше свинины? Экспорт цен на мясо птицы неожиданно обогнали

Экспортные победы: свинина обошла птицу по выручке в этом году

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые в истории российская свинина принесла больше экспортной выручки, чем мясо птицы.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо

По данным экспертов, в период с января по апрель 2025 года экспорт российской свинины принес более 298 миллионов долларов, в то время как экспорт мяса птицы составил 295 миллионов долларов.

Это существенное изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда экспорт птицы значительно превышал экспорт свинины: 225 миллионов долларов против 151 миллиона долларов соответственно, подчеркивают в центре.

Наибольший объем российской свинины в январе-апреле был закуплен Белоруссией (свыше 100 миллионов долларов), Вьетнамом (свыше 88 миллионов долларов) и Китаем (свыше 50 миллионов долларов).

Рост экспорта свинины обусловлен увеличением поставок на ключевые рынки, в частности в КНР. По сравнению с периодом январь-апрель 2024 года, поставки в Китай увеличились практически в семь раз.

Китай является лидером по закупкам мяса птицы (около 127 миллионов долларов). Далее следуют Саудовская Аравия (71 миллион долларов) и Казахстан (26 миллионов долларов), как подсчитали специалисты "Агроэкспорта".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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