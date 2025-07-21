Кто купил больше свинины? Экспорт цен на мясо птицы неожиданно обогнали

Впервые в истории российская свинина принесла больше экспортной выручки, чем мясо птицы.
По данным экспертов, в период с января по апрель 2025 года экспорт российской свинины принес более 298 миллионов долларов, в то время как экспорт мяса птицы составил 295 миллионов долларов.
Это существенное изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда экспорт птицы значительно превышал экспорт свинины: 225 миллионов долларов против 151 миллиона долларов соответственно, подчеркивают в центре.
Наибольший объем российской свинины в январе-апреле был закуплен Белоруссией (свыше 100 миллионов долларов), Вьетнамом (свыше 88 миллионов долларов) и Китаем (свыше 50 миллионов долларов).
Рост экспорта свинины обусловлен увеличением поставок на ключевые рынки, в частности в КНР. По сравнению с периодом январь-апрель 2024 года, поставки в Китай увеличились практически в семь раз.
Китай является лидером по закупкам мяса птицы (около 127 миллионов долларов). Далее следуют Саудовская Аравия (71 миллион долларов) и Казахстан (26 миллионов долларов), как подсчитали специалисты "Агроэкспорта".
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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