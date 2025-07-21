Путёвка в Россию для иностранных судов: новый указ Путина стал шоком для мореплавателей

Путин подписал указ: иностранные суда теперь под контролем ФСБ

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому суда из иностранных портов смогут заходить в морские порты России только по согласованию с ФСБ.

Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Порт

Это значит, что для швартовки судна потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с сотрудником ФСБ.

Указ вступил в силу с 21 июля 2025 года, в день его официального опубликования, сообщает sakh.online.

Кроме того, ранее сообщалось, что в порту Корсакова планируют создать терминал для приема крупных круизных лайнеров. В данный момент в гавани идут работы по модернизации, которые должны быть завершены в 2026 году.

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации, их природных ресурсов и т.д.



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