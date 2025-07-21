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Засуха и инфляция: как климатические изменения влияют на ваши расходы на еду

Аномальная погода поднимает цены на еду в мире — результаты исследований
Экономика

Новое исследование показало, что экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, приводят к росту цен на основные продукты питания по всему миру и создают серьезные риски для общества.

Россиянин на рынке в Роттердаме
Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Россиянин на рынке в Роттердаме

Исследование, проведенное Максимилианом Котцем из Барселонского суперкомпьютерного центра, выявило, что стоимость различных товаров — от картофеля в Великобритании до кофе в Бразилии — резко выросла в последние годы из-за крайне необычных погодных условий.

В исследовании рассматриваются 16 примеров из 18 стран, где в период с 2022 по 2024 год наблюдался значительный рост цен, вызванный экстремальной жарой, засухой или сильными осадками. Например, в сентябре 2023 года цены на капусту в Южной Корее были на 70% выше, чем в сентябре 2022 года после аномальной жары.

В январе 2024 года цена на оливковое масло в Европе увеличилась на 50% по сравнению с предыдущим годом из-за длительной засухи в Италии и Испании. В Японии цены на рис выросли на 48% в сентябре 2024 года из-за рекордной жары, самой сильной с 1946 года.

Из-за аномальной жары в начале 2024 года, которая повысила температуру на 4 градуса Цельсия, мировые цены на какао выросли на целых 280%. Исследование также подчеркивает, что скачки цен на продукты питания часто приводят к тому, что семьи с низким доходом сокращают потребление полезных продуктов, таких как фрукты и овощи, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Кроме того, экстремальные погодные условия могут усугубить общую инфляцию, что, в свою очередь, может привести к политическим волнениям и социальным потрясениям, пишет CNN.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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