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Финансовая поддержка от России: на что потратят 8,5 млрд рублей в Абхазии

Инвестиции в Абхазию: как 8,5 млрд рублей помогут в развитии
1:37
Экономика

В 2025 году из федерального бюджета России будет выделено около 8,5 миллиардов рублей для финансовой помощи Республике Абхазия. Об этом заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

Сухум
Фото: https://web.archive.org/web/20161014063442/http://www.panoramio.com/photo/29152625 by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сухум

В рамках программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы, из этой суммы 5,4 миллиарда рублей предназначены для социально-экономического развития, а 3 миллиарда рублей — для бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности.

Также Назаров сообщил, что в этом году Россия уже выделила Абхазии дополнительную помощь в размере 3 миллиардов рублей, которые пойдут, в частности, на ремонт 22 дорог в республике. Для этого выделили 1 миллиард рублей. В рамках инвестиционной программы сейчас реализуются 18 объектов, из которых 16 должны быть завершены в этом году.

Кроме того, 1,76 миллиарда рублей будут использованы для выполнения обязательств, унаследованных с прошлого года. Из этой суммы 975 миллионов рублей пойдут на социально-экономическое развитие, 789 миллионов — на реализацию инвестпрограммы, 200 миллионов — на восстановительные работы в Национальной картинной галерее, а 53 миллиона — на ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей учителям русского языка и литературы в Абхазии, передает ТАСС.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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