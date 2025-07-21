Неиспользованная электроэнергия стоит миллионы: как немцы теряют из-за перегрузки сетей

Гигантские убытки немцев: как ветряные электростанции влияют на счета

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В регионе Вестфалия-Липпе, который находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, образовался переизбыток электроэнергии из-за ветряных электростанций, пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветряные электростанции

Проблема в том, что электричества столько, что его некуда девать — линии электропередач не справляются с нагрузкой. Из-за этого бюджет и простые немцы несут убытки.

Затраты на неиспользованную электроэнергию могут достигать десятков миллионов евро. Операторы сетей вынуждены снижать работу турбин, что приводит к большим расходам, которые в итоге ложатся на плечи потребителей. В 2023 году компенсация на национальном уровне составила 4 миллиарда евро, и это бремя ощущают как домохозяйства, так и предприятия.

В 2024 году в регионе запустили новые ветряные электростанции, но их пришлось отключить, чтобы не перегружать систему. Операторы все равно получают компенсацию за неиспользуемую энергию, что, согласно закону о возобновляемых источниках энергии, отражается на счетах потребителей.

Несмотря на планы по строительству новых "энергетических магистралей", таких как SuedLink, работы идут медленно из-за бюрократии, протестов местных жителей и высоких затрат. В результате местные компании сталкиваются с ростом цен на электроэнергию, что угрожает их конкурентоспособности.

Уточнения

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