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Сделка с подвохом: что грозит ЕС из-за переговоров с США

Аналитик Пухов: Евросоюз рискует убытками при невыгодной сделке с США
1:43
Экономика

Переговоры между ЕС и США по торговой сделке не завершены, а риски для Евросоюза пока невозможно точно оценить. Об этом Pravda.Ru заявил аналитик Высшей школы экономики Сергей Пухов.

США ЕС
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
США ЕС

Ранее Bloomberg сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность заключения невыгодной торговой сделки с Соединенными Штатами, чтобы избежать повышения пошлин. Стороны обсуждают условия соглашения, срок принятия которого установлен на 1 августа.

Пухов отметил, что переговоры между ЕС и США проходят непублично, и окончательных решений пока нет.

"Вы затрагиваете те вопросы, о которых мало кто знает. Дело в том, что все эти переговоры – они закрытые, и они не имеют сейчас ни конечного результата", — заявил он.

Эксперт пояснил, что говорить о возможных потерях Евросоюза рано, так как еще не опубликованы списки товаров и пошлин, по которым можно было бы произвести расчеты.

"Пока не будут опубликованы списки тех товарных позиций – хотели они в четырехзначном коде с указанием пошлин – тогда можно что-то рассчитать", — сказал Пухов.

По его мнению, США действуют в формате диктата, но конкретный исход переговоров пока не определен.

Он добавил, что процесс заключения таких соглашений требует времени и не может быть завершен быстро.

"Это не такое простое дело. Потому что когда вступали в ВТО, переговоры длились годами. Когда вступала Россия — десятилетия, Китай — то же самое. Это вопрос не трех-четырех месяцев, о которых Трамп все время заявляет", — напомнил Пухов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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