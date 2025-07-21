Сделка с подвохом: что грозит ЕС из-за переговоров с США

Аналитик Пухов: Евросоюз рискует убытками при невыгодной сделке с США

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Переговоры между ЕС и США по торговой сделке не завершены, а риски для Евросоюза пока невозможно точно оценить. Об этом Pravda.Ru заявил аналитик Высшей школы экономики Сергей Пухов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use США ЕС

Ранее Bloomberg сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность заключения невыгодной торговой сделки с Соединенными Штатами, чтобы избежать повышения пошлин. Стороны обсуждают условия соглашения, срок принятия которого установлен на 1 августа.

Пухов отметил, что переговоры между ЕС и США проходят непублично, и окончательных решений пока нет.

"Вы затрагиваете те вопросы, о которых мало кто знает. Дело в том, что все эти переговоры – они закрытые, и они не имеют сейчас ни конечного результата", — заявил он.

Эксперт пояснил, что говорить о возможных потерях Евросоюза рано, так как еще не опубликованы списки товаров и пошлин, по которым можно было бы произвести расчеты.

"Пока не будут опубликованы списки тех товарных позиций – хотели они в четырехзначном коде с указанием пошлин – тогда можно что-то рассчитать", — сказал Пухов.

По его мнению, США действуют в формате диктата, но конкретный исход переговоров пока не определен.

Он добавил, что процесс заключения таких соглашений требует времени и не может быть завершен быстро.

"Это не такое простое дело. Потому что когда вступали в ВТО, переговоры длились годами. Когда вступала Россия — десятилетия, Китай — то же самое. Это вопрос не трех-четырех месяцев, о которых Трамп все время заявляет", — напомнил Пухов.