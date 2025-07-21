Ключевая ставка в России может снизиться до 15%? Чего ждать экономике

Возможно ли снижение до 15%? Озвучены прогнозы по ключевой ставке

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, считает, что ключевая ставка в России может снизиться до 15% до конца этого года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком

Он также отметил, что оптимальным уровнем для экономики является 7%, к которому можно будет прийти к 2026 году. Это позволит сделать кредиты более доступными и не разгонит инфляцию.

На данный момент ставка составляет 20%, после того как в июне 2025 года она была снижена с рекордного уровня в 21%. Это решение было принято для борьбы с инфляцией, которая, по последним данным, составляет 9,6% в годовом выражении. Банк России планирует следить за инфляционными процессами и принимать решения о ставке на следующих заседаниях, одно из которых намечено на 25 июля 2025 года, как сообщает сайт Москва 24.

Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, говорит, что высокая ключевая ставка тормозит экономический рост и сдерживает бизнес. Он подчеркивает, что снижение ставки до 15% могло бы помочь восстановить экономику.

В то же время Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ, сомневается в возможности резкого снижения ставки, поскольку инфляция пока выше целевого уровня, и значительных изменений не стоит ждать.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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