Стагфляция на горизонте? Чем опасна текущая экономическая ситуация в регионах

Как нефтяные компании Тюменской области, ХМАО и ЯНАО реагируют на снижение числа вакансий и рост издержек

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2025 года ситуация в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО осталась практически такой же, как и в предыдущие годы — спрос на рабочую силу по-прежнему превышал предложение, а уровень безработицы был низким.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Однако, по данным Банка России, наблюдается тенденция, когда количество предприятий, нуждающихся в работниках, стало меньше.

В ХМАО, согласно данным регионального департамента труда, количество безработных не изменилось, но вакансий стало меньше, что привело к росту коэффициента напряженности. Причины стабилизации не самые радостные: предприятия-недропользователи говорят о снижении спроса на продукцию и оптимизации процессов.

Также отмечено снижение темпа прироста зарплат. Например, в начале года он составил 14%, а к апрелю упал до 12%. Особенно это затронуло нефтяную и строительную сферы, где компании не могут повышать оклады из-за роста издержек, сообщает muksun.fm.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что текущая ситуация с низким уровнем безработицы может быть временной, обусловленной специальной военной операцией и миграционными процессами. Он также отметил, что снижение кредитования и экономического роста, вызванное действиями ЦБ, может привести к стагфляции, где инфляция будет превышать рост зарплат.

Если не произойдут какие-то изменения, то выбраться из экономического "болота" будет непросто.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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