Торговая блокада против покупателей Москвы: что стоит за новыми угрозами из США

Депутат Ананских назвал популизмом угрозы США наказывать покупателей нефти из РФ

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Угроза введения США 100-процентных пошлин против стран, покупающих российскую нефть, не является реальным действием, а отражает популистскую риторику отдельных политиков. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост нефти

Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп собирается ввести тарифы в размере 100 процентов на товары из стран, продолжающих покупать российскую нефть. В их числе он упомянул Китай, Индию и Бразилию.

Ананских назвал заявление Линдси Грэма откровенно популистским.

"Этот сенатор уже неоднократно был замечен в тех вещах, которые он хотел бы видеть. Последним было то, что уже обе партии якобы согласовали 500-процентные пошлины, и все, уже вопрос решен, и он с Трампом лично договорился", — отметил парламентарий.

По его словам, подобные заявления звучали не раз как из Вашингтона, так и с территории Украины, и каждый раз они носили исключительно популистский характер.

Он подчеркнул, что сенатор последовательно занимает антироссийскую позицию и, вероятно, лоббирует интересы Украины.

Ананских также добавил, что подобные заявления следует воспринимать исключительно как политический шум и не придавать им значения.

"Обращаться к его словам вообще никак не стоит. Просто как белый шум, по большому счету", — подчеркнул депутат.