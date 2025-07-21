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ИИ против человека: суд встал на сторону уволенной сотрудницы

Новые трудовые договоры и ИИ: что должен знать каждый работник
0:59
Экономика

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что в ближайшее время в трудовые договоры будут добавляться пункты, позволяющие работодателям увольнять сотрудников в случае внедрения искусственного интеллекта.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Это связано с недавним делом в Преображенском суде Москвы, где женщину восстановили на работе после увольнения, связанного с передачей ее обязанностей ИИ.

Она работала категорийным менеджером, но руководство предложило ей перейти на двухчасовой рабочий день с понижением зарплаты. Женщина не согласилась и после увольнения подала в суд. Компания же утверждала, что причина увольнения — нарушение трудового договора с её стороны, информирует сайт aif.ru.

Соловьев считает, что такие оговорки в договорах будут обязательными, и работодатели обязаны уведомлять сотрудников о возможных сокращениях заранее, например, за месяц или три месяца.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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