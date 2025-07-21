Когда ждать смысла нет: главная ловушка рынка недвижимости в 2025 году

Риелтор Полторак: снижение цен на недвижимость маловероятно

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Покупка квартиры сегодня оправдана только в случае приобретения жилья для личного пользования. Об этом Pravda.Ru заявил почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

По словам эксперта, вопрос о покупке квартиры всегда был актуален, и ответ на него зависит от цели приобретения.

Он отметил, что если человек планирует заработать на недвижимости, то лучше рассматривать альтернативные способы вложений.

"Если цели инвестиционные, то бишь денег заработать, то лучше использовать другие инструменты — всякие разные депозиты, акции, валютой и прочее, прочее. Потому что, что будет с недвижимостью, не очень понятно", — пояснил Полторак.

Он добавил, что жилье в нынешних условиях не отличается высокой ликвидностью, поэтому покупка имеет смысл только при использовании квартиры для личного проживания.

По мнению специалиста, ожидать серьезного снижения цен на жилье не стоит, поскольку в условиях инфляции они, как правило, не падают.

Полторак считает, что ожидать можно разве что снижения процентных ставок по ипотеке, но и в этом он не слишком уверен.

"Если уж чего и ждать, то снижения ставок кредитных, ипотеки. Это да. Но тут, честно сказать, я не очень верю, что к концу года ставки по ипотеке упадут до 10%. 10% — это было бы нормально", — пояснил эксперт.

Он отметил, что ставка 10% является психологически приемлемым уровнем, при котором у людей появляется уверенность брать кредит. Сейчас же ситуация выглядит иначе.

По его словам, если у человека есть средства или недвижимость для продажи, стоит действовать сейчас.

"Если есть деньги или есть другая недвижимость, которую планируется продать с целью улучшения условий жизни, то нужно это делать сейчас", — считает он.