Сегодня 76, завтра 90? Что случится с курсом, если рубль не выдержит давления

До конца июля доллар может опуститься до 75 рублей — прогноз Альфа-Форекс

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тем, кто планирует поездки за границу или просто хочет обезопасить сбережения, стоит поторопиться. Сейчас — возможно, лучший момент для покупки валюты. Но он может быстро закончиться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Руководитель департамента "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман, предупреждает: лето — традиционно непростой период для рубля, и текущая стабильность может быть обманчивой.

"Нельзя исключать резких колебаний — особенно если на горизонте появятся внешние риски", — подчёркивает он.

Почему стоит действовать сейчас

По словам Шнейдермана, до конца июля доллар может снизиться до 75-76 рублей. Но это, скорее всего, временное затишье. Уже в августе возможен разворот — и тогда валютный курс рванёт вверх.

Причина — вероятное снижение ключевой ставки ЦБ на 2%. Это автоматически ослабит рубль, особенно если усилится давление со стороны внешней экономики.

Что будет с курсом в ближайшее время

Эксперт обращает внимание на текущую зону стабильности: доллар удерживается в диапазоне 77,40-79,50 рублей. Но долго это продолжаться не может. Шаг в сторону — и всё изменится. Причём быстро.

Тем не менее, если форс-мажоры не вмешаются, до сентября курс останется в комфортных пределах, и, по словам Шнейдермана, "объёмы покупок будут расти".

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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