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Немцы нашли новую родину: почему они массово переезжают в Россию

Немцы переезжают в Россию: главные причины и статистика
1:05
Экономика

Вальдемар Эбергардт, член Российско-германской внешнеторговой палаты заявил, что немцы переезжают в Россию по экономическим причинам. Здесь им комфортно и безопасно.

Москва
Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Москва

Эбергардт знает немало своих соотечественников, которые выбрали Россию в поисках лучшей жизни.

По его словам, в России люди могут вести более достойный образ жизни: жить в хороших домах, отправлять детей в хорошие школы с изучением нескольких иностранных языков, что в Германии стоит гораздо дороже. Он также отметил, что в России безопаснее, чем, скажем, в Рурской области, где по вечерам на улицу выходить не так уж и безопасно. Москва, по его мнению, гораздо спокойнее, чем Берлин, где часто происходят конфликты между приезжими и полицией.

Кстати, по данным за 2024 год, в рамках госпрограммы переселения в Россию переехали 1700 человек из недружественных стран, и почти 700 из них — из Германии, передает РИА Новости.

Уточнения

Ру́рская область или Рурский регион (нем. Ruhrgebiet) или Рурштадт (Ruhrstadt) — тесная городская агломерация-конурбация в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия). Занимая площадь в 4435 км² и с населением около 5,3 млн человек.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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