Рынок смарт-часов в России: Huawei наступает на пятки Apple — кто будет лидером

Рынок смарт-часов в России: Huawei увеличила долю до 18%

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной "М.Видео-Эльдорадо", в течение первых шести месяцев 2025 года компания Huawei достигла паритета с Apple по объему доходов от реализации смарт-часов и фитнес-трекеров на российском рынке.

Фото: Wikipedia by Luca Bravo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умные часы на руке

Обе компании зафиксировали одинаковую долю, составляющую 25% в денежном эквиваленте. При этом, в количественном выражении Huawei заняла вторую позицию, уступив лишь устройствам, не имеющим бренда (37%).

В компании МТС подтвердили схожие данные, однако уточнили, что в физическом объеме рынок уменьшился на 9% по сравнению с предыдущим годом, а в денежном выражении — на 4%. При этом средняя стоимость устройств выросла на 6%, достигнув 7,1 тыс. рублей.

Общий объем продаж устройств в России за первое полугодие составил 3,4 млн штук на сумму 23,5 млрд рублей. Huawei продемонстрировала увеличение своей доли на 5 процентных пунктов, достигнув 18% в штучном выражении, и опередила Xiaomi (20%), пишет "Ъ".

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.