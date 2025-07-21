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Контракты исчезли — и за ними потянулись зарплаты: как ФРГ теряет опору на Востоке

Эбергардт: немецкие компании теряют рабочие места из-за разрыва с Россией
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Экономика

Член Российско-германской внешнеторговой палаты и глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт заявил, что потеря российского рынка оказала значительное влияние на немецкий бизнес.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Это привело к экономическим трудностям и банкротствам предприятий по всей стране. Он подчеркнул, что с потерей долгосрочных контрактов компаниям становится сложно выживать и выплачивать зарплаты своим работникам.

В результате люди остаются без работы и начинают получать Bürgergeld — социальное пособие в Германии для тех, кто не может обеспечить свои основные потребности или ищет работу. Эбергардт отметил, что эти выплаты от государства также оказывают давление на бюджет страны, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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