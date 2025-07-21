Член Российско-германской внешнеторговой палаты и глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт заявил, что потеря российского рынка оказала значительное влияние на немецкий бизнес.
Это привело к экономическим трудностям и банкротствам предприятий по всей стране. Он подчеркнул, что с потерей долгосрочных контрактов компаниям становится сложно выживать и выплачивать зарплаты своим работникам.
В результате люди остаются без работы и начинают получать Bürgergeld — социальное пособие в Германии для тех, кто не может обеспечить свои основные потребности или ищет работу. Эбергардт отметил, что эти выплаты от государства также оказывают давление на бюджет страны, сообщает РИА Новости.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.