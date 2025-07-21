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Зарплатная ловушка: новый сотрудник может зарабатывать больше вас

Каждый пятый логист предполагает, что новички получат более высокую зарплату
1:41
Экономика

Согласно опросу сервиса "Суперджоб", каждый четвертый программист и каждый пятый логист или аналитик считает, что новый сотрудник на их позиции будет получать более высокую зарплату.

Деньги
Фото: pixabay.com by bearinthenorth is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Эта практика становится всё более распространенной: вместо повышения зарплат существующим работникам, компании предпочитают нанимать новых сотрудников с более высокими окладами. Особенно это заметно среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что 54% работников уверены, что новому сотруднику предложат такую же зарплату, как у них, а 18% предполагают, что работодатель попытается сэкономить на новом работнике. Эксперты объясняют, что на внешнем рынке труда компании предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлечь соискателей, в то время как внутренние зарплаты растут медленно.

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев отметил, что ситуация, когда новому сотруднику предлагают больше, чем действующему, не нова. Это связано с тем, что темпы повышения зарплат в компаниях часто отстают от роста на рынке. Особенно это ощущается в сферах с высокой конкуренцией, таких как логистика и ритейл.

Тем не менее, для удержания сотрудников важны не только деньги, но и условия труда. Нематериальные факторы, такие как хорошее руководство и комфортная атмосфера, становятся всё более значимыми. Деньги — это лишь базовый уровень, а лояльность сотрудников формируется за счет культуры и зрелости управления, пишет РГ.

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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