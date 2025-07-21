Заниженные цены на недвижимость: как мошенники обманывают покупателей

Растёт число фальшивых объявлений на рынке недвижимости — что скрывают продавцы

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтобы заманить покупателей, нечестные продавцы умышленно указывают в объявлениях заниженные цены. Несмотря на усиление контроля со стороны агрегаторов, проблема фальсификации объявлений только обостряется.

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В Краснодарском крае наблюдается небывалый рост количества недостоверных объявлений о продаже недвижимости. Эксперты утверждают, что до 40% предложений на популярных платформах могут содержать ложные сведения. Особенно остро эта проблема стоит в Сочи, где рынок недвижимости всегда был подвержен мошенничеству.

Недобросовестные риелторы в основном используют две схемы: размещают фиктивные объявления с заведомо низкой ценой и вымышленные объекты. Клиент звонит по объявлению, ему говорят, что квартира уже продана, и предлагают другие варианты, но по более высокой цене. Об этом рассказал Павел Быков из компании "Этажи".

Проблема осложняется тем, что агрегаторы технически не могут проверить достоверность информации, как сообщает kuban. rbc.ru.

Илья Володько из Macon связывает рост мошенничества с резким падением спроса — продажи жилья в регионе упали на 46% за год.

Крупные платформы, такие как "Циан", ужесточили требования к модерации, требуя кадастровые номера для всех объявлений. Однако полностью решить проблему пока не удается, так как мошенники постоянно изобретают новые методы обмана.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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