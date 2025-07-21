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Дальневосточный ипотечный пузырь сдувается: что будет с ценами на недвижимость

Дальневосточная ипотека: регионы с самым высоким и низким средним чеком в 2025 году
4:32
Экономика

Во всех дальневосточных регионах отмечено снижение активности на рынке ипотечного кредитования.

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Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Согласно исследованию, проведенному РИА Рейтинг, в период с июня 2024 года по июнь 2025 года в макрорегионе произошло существенное сокращение количества выданных ипотечных займов. Эксперты связывают это в первую очередь с ужесточением монетарной политики Центробанка, прекращением действия ряда льготных программ и повышением цен на недвижимость.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, Бурятия и Якутия остаются лидерами в общероссийском рейтинге. В Республике Бурятия на каждую тысячу экономически активных граждан за год приходилось 24 ипотечных кредита, что обеспечило региону второе место в стране. Якутия с показателем в 22 кредита на тысячу человек заняла четвертую строчку рейтинга.

В Приморском, Забайкальском, Сахалинском и Хабаровском краях выдано 17-18 кредитов на тысячу экономически активных жителей. В Амурской области этот показатель составил 16,5 кредитов, в Магаданской области — 15, на Камчатке и Чукотке — около 14. Наименьшее количество ипотек оформлено в Еврейской автономной области — 11,6 на тысячу экономически активных граждан.

При этом, в первые пять месяцев 2025 года Якутия продемонстрировала самую значительную отрицательную динамику выдачи ипотеки в ДФО — минус 56,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сравнения, в среднем по России снижение составило 51%.

На Камчатке снижение интереса к ипотеке составило 47,8%, в Магаданской области и ЕАО — 46,5%, на Чукотке — 44,7%. В Приморском крае количество выданных ипотек с начала года уменьшилось на 44%, в Сахалинской области и Приамурье — на 40,2%, в Хабаровском крае — на 36,7%, в Бурятии — на 32,5%.

Самый высокий средний размер ипотечного кредита на Дальнем Востоке зафиксирован в Сахалинской области — 5,17 млн рублей. В тройку лидеров также вошли Амурская область (4,93 млн рублей) и Якутия (4,89 млн рублей). Наименьший средний чек отмечен на Чукотке (4,36 млн рублей) и в ЕАО (4,28 млн рублей). Именно в этих регионах наблюдается и самый высокий уровень просроченной задолженности по ипотеке в ДФО: в Чукотском АО — 0,64% от общего числа кредитов, в Еврейской АО — 0,61%.

В то же время в Бурятии, несмотря на высокую активность заемщиков, зафиксирована самая низкая доля просроченной задолженности в макрорегионе — 0,28%.

По данным аналитиков, за первые пять месяцев 2025 года в России было выдано на 288 тысяч ипотечных кредитов меньше, чем годом ранее: 272 тысячи в текущем году против 560 тысяч за аналогичный период 2024 года. Объем рынка в денежном выражении также сократился — до 1,19 трлн рублей, что почти вдвое меньше, чем в 2024 году.

Согласно информации, опубликованной ранее, жителям пяти регионов Дальнего Востока потребуется менее трех лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м. В этот список вошли Магаданская область, Чукотка, Сахалинская область, Камчатка и Хабаровский край. Дольше всего в макрорегионе придется копить жителям Бурятии — 4,5 года.

Уточнения

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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