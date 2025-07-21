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Провели оплату — получили штраф: в России будут наказывать за использование криптовалюты в качестве платёжного средства

Режим штрафных санкций введут в России за применение криптовалютных активов в роли платёжного инструмента
1:23
Экономика

C 2026 года в России возможно введение штрафов за использование криптовалюты в качестве средства оплаты.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Этой осенью Государственная Дума планирует обсудить соответствующий законопроект, о чем заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Известия сообщают, что штраф для физических лиц может составить от 100 до 200 тысяч рублей, в то время как юридические лица будут обязаны выплатить от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, криптовалютные активы, использованные для незаконных платежей, будут подлежать конфискации.

Ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина выразила свою позицию против использования криптовалюты как платежного средства внутри страны. Она отметила, что Банк России допускает использование криптовалют во внешнеэкономической деятельности и в качестве инвестиционного инструмента для квалифицированных инвесторов, но выступает против их применения в качестве средства платежа из-за рискованности и волатильности этих активов. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не планирует инвестировать в криптовалюты. Данное заявление было сделано на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ 3 июля.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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