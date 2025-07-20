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Антироссийские меры обернулись кризисом — но не там, где ждали

Глазьев: санкции ЕС способствовали росту импортозамещения в России и Беларуси
2:26
Экономика

Может ли инструмент, направленный против одного, в итоге нанести больший урон тому, кто его использует? Именно такой эффект, по мнению государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева, принесли антироссийские и антибелорусские санкции для стран Европы.

Европа Россия
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Европа Россия

Импортозамещение как ответ

"Санкции против России и Беларуси по Европе ударили куда сильнее, чем по нам", — заявил Сергей Глазьев в интервью телеканалу "Первый информационный".

По его словам, ограничения стали стимулом для роста национальной промышленности в обеих странах. В России и Беларуси развилось бурное импортозамещение, начала активно развиваться внутренняя кооперация.

"Они стали серьёзным стимулом для создания новых совместных производств. В Беларуси сохранились очень хорошие мощности в микроэлектронике, в приборостроении, в машиностроении в целом. Всё это сегодня работает на Союзное государство", — подчеркнул Глазьев.

Чем ответила Европа

Европейский ответ на санкционную политику оказался куда менее эффективным. Вместо рывка вперёд, промышленность Европы столкнулась с деградацией, резким скачком цен на энергоносители и снижением конкурентоспособности. Глазьев считает, что попытки решить экономический кризис через милитаризацию не принесут желаемого результата.

"Попытки выбраться из этого кризиса путём милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что, ещё раз подчеркну, в отличие от экономики 100-летней давности сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале", — заявил он.

"Вот эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, а сегодня вдруг начинают кричать про военную угрозу, они просто не от большого ума это делают. Во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильватере Вашингтона", — добавил он.

Кто действительно заплатил цену

"Европа уже очень дорого заплатила за антироссийские санкции", — подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Глазьев уверен: главным проигравшим в истории с санкциями оказалась именно Европа. Ограничительные меры стали бременем для промышленности, ударили по логистике и энергобезопасности, и до сих пор не приносят ощутимых результатов для их инициаторов.

Уточнения

Междунаро́дно-правовы́е са́нкции — коллективные или односторонние принудительные меры (санкции), применяемые государствами или международными организациями к государству, нарушившему нормы международного права.

Поли́тика (др.-греч. πολιτική — "государственная деятельность", от πόλις — "Город, государство") — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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