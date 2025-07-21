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Запад ушёл — мотор завёлся: как АВТОВАЗ сделал то, во что никто не верил

Путин: уход западных компаний не остановил развитие АВТОВАЗа
2:34
Экономика

После ухода западных компаний из России многие отрасли оказались на грани коллапса, особенно автопром. Однако крупнейшему отечественному автопроизводителю удалось не только сохранить производство, но и продвинуть его вперёд. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Самарскую область 28 января.

Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»

"Именно на таких предприятиях, как "АВТОВАЗ", удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда", — подчеркнул президент Владимир Путин.

Компонентная база как основа успеха

По словам главы государства, ключевым элементом устойчивости отечественного автопрома стала способность оперативно выстроить новую сеть поставщиков автокомпонентов. После ухода западных партнеров это стало вопросом выживания.

"Производить автомобиль в современных условиях без предприятий, производящих компоненты, невозможно, а России удалось воссоздать их сеть", — заявил президент Владимир Путин.

Появление отечественной базы поставщиков позволило не просто избежать остановки конвейеров, но и ускорить темпы восстановления. Это, по словам Путина, говорит о жизнеспособности российской экономики в целом.

Импортозамещение в действии

Пример "АВТОВАЗа" демонстрирует, как может работать программа импортозамещения, когда она реализуется системно. В короткие сроки завод не только наладил выпуск моделей без иностранных компонентов, но и расширил линейку, адаптировав её к запросам внутреннего рынка.

Рост производительности, отмеченный президентом, подтверждается и статистикой: предприятие увеличивает объемы выпуска и запускает новые модификации. Всё это происходит в условиях санкционного давления и при ограниченном доступе к зарубежным технологиям.

Новая реальность — новые цели

Отечественный автопрому предстоит не только закрепить достигнутое, но и перейти к следующему этапу — технологическому обновлению. Это потребует инвестиций, развития инжиниринга и расширения кооперации внутри страны.

Но, как показывает ситуация с "АВТОВАЗом", кризис может быть не только угрозой, но и стимулом. Российские автозаводы учатся выживать и побеждать в новых условиях — без поддержки извне, но с полной мобилизацией внутренних ресурсов.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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