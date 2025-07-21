Нефтяная атака ЕС: миллиарды под угрозой, но у России ещё есть ходы в запасе

ЕС установил новый потолок цен на нефть из РФ — $47,6 за баррель

6:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против России, и в этот раз внимание политиков сосредоточено не только на прямом ограничении торговли, но и на новых попытках перекрыть обходные пути. Ключевым нововведением стал "плавающий потолок" цен на российскую нефть — теперь на уровне около $47,6 за баррель. Кроме того, ограничения коснулись и индийского НПЗ, где у "Роснефти" почти половина акций.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост нефти

В ЕС рассчитывают, что такие меры сократят доходы России от экспорта нефти. Однако большинство экспертов сомневаются, что они нанесут серьезный удар. По их прогнозам, потери бюджета могут достигать $7 млрд в год, но на этом всё может и ограничиться — многое зависит от реакции партнеров Москвы, прежде всего Индии и Китая.

Новый потолок: жесткость без эффекта

Решение установить "плавающий потолок" цен стало центральным пунктом санкционного пакета. Теперь стоимость нефти из России не должна превышать 85% от средней цены на мировом рынке за последние шесть месяцев. То есть — примерно $47,6 вместо прежних $60.

"Ситуация, конечно, неприятная, но не критичная. Речь идет о потолке только в рамках Евросоюза. А основные покупатели российской нефти — Китай, Индия и другие страны БРИКС — продолжают активно сотрудничать с нами", — заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

ЕС действует в одиночку — ни США, ни Япония, ни Канада, ни Великобритания эту меру не поддержали. Даже страны "большой семерки", которые стояли у истоков ценового ограничения, пока что не готовы идти на такой шаг.

"Мы давно используем так называемый 'теневой флот', который не подчиняется западным правилам. Поэтому в реальности мы этот потолок в большинстве случаев просто игнорируем", — подчеркнул эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, если Европа решится на более жесткие действия — например, блокировку прохода танкеров через датские проливы — это станет реальным обострением, но на такой шаг ЕС вряд ли пойдет без поддержки США.

Европейцы против своих же интересов

Наряду с новым потолком ЕС также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за пределами России — включая дизель и керосин. Эта мера, по мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлена на перекрытие "черных ходов" в обход эмбарго.

В первую очередь речь идет об индийских НПЗ, куда Россия поставляет большое количество нефти по сниженной цене. По итогам первого квартала 2025 года Индия переработала около 24 млн баррелей такой нефти и отправила часть топлива в ЕС.

"ЕС пытается ограничить поставки нефтепродуктов с этого завода — но это история, прежде всего, про рынок Европы, а не про глобальный экспорт", — пояснил депутат Игорь Ананских.

"Для 'Роснефти' и российской экономики в целом это несущественные потери. Большая часть продукции Индия экспортирует в США, Азию или оставляет для внутреннего рынка", — добавил Игорь Юшков.

Индия между Москвой и Вашингтоном

Один из главных рисков — это возможное изменение позиции Индии, крупнейшего импортера российской нефти. На фоне обсуждений в США введения заградительных пошлин до 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, министр энергетики Индии Хардип Сингх Пури допустил, что страна сможет обойтись без российских поставок.

"Если что-то произойдет, мы с этим справимся", — заявил на форуме в Нью-Йорке Хардип.

Эксперты, однако, считают, что это — скорее дипломатическая игра, чем реальная угроза.

"Индия просто демонстрирует лояльность и пытается всех успокоить — и Вашингтон, и свой внутренний рынок", — отметил Игорь Юшков.

"Такие заявления сделаны под давлением и не отражают долгосрочной стратегии. Россия уже адаптировалась и имеет диверсифицированных покупателей", — подчеркнул политолог Павел Севостьянов.

Тем не менее, если Индия действительно прекратит закупки, это станет чувствительным ударом: на нее приходится около трети всего российского экспорта нефти.

"Россия сможет перенаправить значительную часть поставок, но на это уйдут месяцы", — считает аналитик Кирилл Селезнев.

Бюджетный минус: $7 млрд или больше

По оценкам опрошенных аналитиков, потери российского бюджета от нового пакета санкций могут достигать $7 млрд в год. Это особенно чувствительно на фоне дефицита бюджета, который уже составил 3,69 трлн рублей за первое полугодие 2025 года.

"Потери компенсируются за счет укрепления связей с Азией, развития переработки и роста налогов. Но в перспективе нужно делать ставку на внутренний спрос и снижение зависимости от нефти", — считает Павел Севостьянов.

Однако есть и более пессимистичные оценки.

"Ценовой потолок приведет к снижению экспортной выручки, а значит — к падению доходов от налогов и пошлин. Потери бюджета могут составить до 1,5 трлн рублей ежегодно. Это серьезно отразится на социальных программах и стабильности экономики", — заявила финансовый аналитик Юлиана Сорокина.

Тем временем заложенная в бюджет цена нефти — около $70 за баррель — уже не соответствует реальности. Brent торгуется в районе $68-69, а если цена упадет до $60, дефицит бюджета может вырасти.

Главный вызов — не санкции

Санкции ЕС — это продолжение давления, но не прямая угроза. Российская нефтяная отрасль за последние годы приспособилась к ограничениям. Основной вызов сейчас — это не Европа, а необходимость диверсификации, технологической независимости и укрепления внутреннего потребления.

Санкции могут ускорить эти процессы, но не остановить экспорт. В конечном счете многое зависит от глобального спроса и политической воли ключевых партнеров России.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



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