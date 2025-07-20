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Финансовая неделя будет активной: будущее рубля и ставка в ожидании заседания ЦБ

Как снижение ключевой ставки скажется на рынке облигаций и рубле
2:15
Экономика

Центральным событием предстоящей недели станет заседание Центрального банка. Аналитики, учитывая последние данные по инфляции и намеки регулятора, не исключают снижения ключевой ставки на величину до 2%.

Деньги
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Деньги

По мнению Александра Шепелева, эксперта "БКС Мир инвестиций", такой сценарий вполне вероятен. Ситуация на валютном рынке в июле характеризуется стабильностью рубля и незначительными колебаниями валютных курсов вблизи годовых минимумов. Однако, на следующей неделе эти уровни могут быть протестированы на прочность. Экспортеры начнут активно продавать валюту, готовясь к налоговым выплатам, объем которых в этом месяце будет увеличен из-за введения налога на дополнительный доход (НДД).

В преддверии заседания Банка России, запланированного на 25 июля, возрос интерес к облигациям федерального займа (ОФЗ). Индекс RGBI достиг отметки 118 пунктов, что является максимальным значением с начала года. Спрос на рублевый долг оказывает поддержку национальной валюте. Кроме того, объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила в июле превышают показатели предыдущего месяца примерно на треть.

По словам Александра Шепелева, важными событиями недели станут выступление главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник и заседание Европейского центрального банка. Однако ЕЦБ, скорее всего, оставит ставки без изменений, что не приведет к существенным изменениям курса евро. Геополитическая обстановка также останется в фокусе внимания, оказывая влияние на риск-премию в рубле.

Аналитик "Банки.ру" Гаянэ Замалеева отмечает, что курс доллара на предстоящей неделе будет подвержен воздействию как внутренних, так и внешних факторов. После стабилизации в районе 78 рублей за доллар, пара USD/RUB сформировала боковой диапазон. Ключевые риски связаны с внешним фоном и ожиданиями относительно денежно-кредитной политики в США и России, пишет life.ru.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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