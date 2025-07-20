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Разливное пиво оказалось в лидерах: покупок больше несмотря на снижение аудитории

Средний чек на пиво в России ощутимо вырос
1:47
Экономика

В первом квартале 2025 года ключевой тенденцией на российском рынке пива стало существенное увеличение среднего чека на все виды упаковок.

пиво
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пиво

Согласно исследованию "Ромир", рост цен наблюдался во всех категориях: пиво в стеклянной таре стало дороже на 32 рубля, в банке — на 40 рублей (до 192 рублей), а в ПЭТ-бутылках — на 39 рублей. Наибольший рост цены и стоимости показало разливное пиво: средний чек на него вырос на 65 рублей, достигнув 285 рублей за одну покупку.

Несмотря на сокращение общей аудитории, разливное пиво продемонстрировало заметное увеличение частоты приобретений среди постоянных потребителей — до 4,4 раза в год, по сравнению с 3,8 раза годом ранее, при этом доля его покупателей снизилась на 1,9%. Доля потребителей, хотя бы раз купивших пиво в стеклянной таре, почти не изменилась (30,4%), однако частота покупок значительно увеличилась — до 10,2 раза в год против 9,1 раза в предыдущем году.

Для пива в банках отмечено уменьшение числа покупателей, но частота его приобретения возросла до 10,1 раза. Пиво в ПЭТ-упаковке также потеряло часть своей аудитории. Частота его покупок осталась на уровне 2024 года, но ПЭТ демонстрирует самый высокий средний объем за одну покупку — 1,94 литра, пишет ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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