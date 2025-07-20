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Рекордный прирост поставок ключевых минералов из Китая в США на фоне торгового соглашения

Китайский экспорт редкоземельных магнитов в США: что стоит за ростом в 660%
1:16
Экономика

В июне 2025 года наблюдался значительный скачок в объеме поставок редкоземельных магнитов из Китая в Соединенные Штаты. По сравнению с маем того же года эти поставки увеличились в шесть раз.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Данный рост объясняется существенным восстановлением поставок ключевых минералов, которые критически важны для производства электромобилей и ветряных турбин.

Агентство Reuters связывает увеличение поставок с торговым соглашением, заключенным между Китаем и США.

По данным, предоставленным агентством, в июне 2025 года объем поставок из Китая, лидирующего мирового производителя редкоземельных магнитов, в США достиг 353 тонн. Это представляет собой увеличение на 660% по сравнению с показателями мая.

Ранее, 11 июня, президент США Дональд Трамп заявил о практически завершенной торговой сделке между двумя странами, ожидающей лишь финального одобрения. Согласно его заявлению, Китай будет поставлять редкоземельные металлы в США, при этом Вашингтон получит 55% от тарифов, а Пекин — 10%.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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