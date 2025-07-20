Заработная плата в Nike: что стоит за высокими доходами ключевых сотрудников

Стремясь вернуть себе лидирующие позиции на рынке розничной торговли, Nike активно инвестирует в технологические разработки и инновационный дизайн.
Общедоступные данные о рабочих визах, которые компании обязаны предоставлять министерству труда США, позволяют получить представление о структуре заработной платы в Nike и приоритетных направлениях инвестиций.
Эллиот Хилл, нынешний генеральный директор, вернувшийся в компанию в октябре, заявил инвесторам, что Nike ориентирует сотрудников на работу в рамках пяти ключевых направлений: корпоративная культура, продукт, маркетинг, рынок и взаимодействие с потребителями на уровне локальных сообществ, пишет Business Insider.
Данная стратегия отражает стремление Nike сфокусировать усилия на ключевых брендах — Nike, Jordan и Converse — и таких популярных видах спорта, как бег и баскетбол.
"Мы находимся в процессе реорганизации Nike", — заявили представители компании в интервью Business Insider. Целью новой спортивной стратегии является повышение узнаваемости и многогранности брендов Nike.
Ниже представлена информация о потенциальной заработной плате ключевых сотрудников Nike, основанная на данных за квартал, завершившийся в марте.
Инженеры-программисты могут зарабатывать свыше 300 000 долларов в год.
Дизайнеры зарабатывают около 100 000 долларов в год.
Менеджеры могут получать более 270 000 долларов в год.
Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
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