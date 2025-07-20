В Шереметьево случилось непредвиденное — работа аэропорта оказалась под вопросом

Шереметьево приостанавливал рейсы из-за режима "ковер" 20 июля

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В московском аэропорту Шереметьево неожиданно был введён режим повышенной безопасности под названием "ковер", что временно ограничило работу воздушного пространства. Это решение отразилось на графике рейсов, вызвав задержки в обслуживании и вылете воздушных судов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Авиация под вопросом

Что такое режим "ковер"

"Ковер" — это специальный режим ограничения полётов, чаще всего вводимый по соображениям безопасности. Он означает, что над определённой территорией — в данном случае над Шереметьево — временно запрещено или ограничено перемещение воздушных судов.

Как это отразилось на пассажирах

Во время действия ограничений рейсы обслуживались "по факту возможности и очередности", говорится в официальном сообщении пресс-службы аэропорта. Это означает, что:

Некоторые рейсы могли задерживаться.

Приоритет отдавался рейсам в зависимости от текущей ситуации.

Временное неудобство коснулось как прилетающих, так и вылетающих рейсов.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево по причине режима "ковер". Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности", — говорится в сообщении.

Обновление: работа аэропорта восстановлена

К счастью, режим "ковер" вскоре был снят.

"Вниманию пассажиров! Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим "Ковер" снят. В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено", — сообщает пресс-служба.

Тем не менее, несмотря на снятие ограничений, сотрудники аэропорта предупредили, что время обслуживания может остаться увеличенным — из соображений безопасности и организационных причин.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.



Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.