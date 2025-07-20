Пошлины на кофе: удар по карману американцев и гавайским фермерам

Гавайские фермеры, выращивающие кофе, обеспокоены высокими пошлинами на импортные товары, введенными президентом Дональдом Трампом.
С одной стороны, это может показаться выгодным для них, так как Гавайи — единственный штат, где выращивается кофе, с другой, рост цен на импортный кофе может привести к снижению спроса.
Фермеры отмечают, что тарифы, введенные против крупнейших производителей кофе, таких как Бразилия и Вьетнам, могут негативно сказаться на потребителях, которые уже сталкиваются с инфляцией. Вице-президент Ассоциации фермеров, выращивающих кофе в Коне Сюзанна Шрайнер подчеркивает, что высокая стоимость может снизить интерес покупателей к кофе, и это навредит как местным производителям, так и обжарщикам на материке.
Трамп угрожает ввести пошлины до 50% на бразильский кофе и 20% на вьетнамский, что может привести к росту цен для американских потребителей. Аналитики предсказывают, что Starbucks может потерять прибыль из-за этих пошлин.
Фермеры утверждают, что кофе — это уникальный продукт, который невозможно заменить в США, и призывают к освобождению отрасли от тарифов. Гавайи ожидают производства всего 12 040 тонн кофейных ягод, что значительно меньше, чем потребление в стране, где две трети населения пьют кофе ежедневно, пишет Bloomberg.
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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