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Пошлины на кофе: удар по карману американцев и гавайским фермерам

Гавайский кофе под давлением: как тарифы могут повлиять на фермеров
1:27
Экономика

Гавайские фермеры, выращивающие кофе, обеспокоены высокими пошлинами на импортные товары, введенными президентом Дональдом Трампом.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

С одной стороны, это может показаться выгодным для них, так как Гавайи — единственный штат, где выращивается кофе, с другой, рост цен на импортный кофе может привести к снижению спроса.

Фермеры отмечают, что тарифы, введенные против крупнейших производителей кофе, таких как Бразилия и Вьетнам, могут негативно сказаться на потребителях, которые уже сталкиваются с инфляцией. Вице-президент Ассоциации фермеров, выращивающих кофе в Коне Сюзанна Шрайнер подчеркивает, что высокая стоимость может снизить интерес покупателей к кофе, и это навредит как местным производителям, так и обжарщикам на материке.

Трамп угрожает ввести пошлины до 50% на бразильский кофе и 20% на вьетнамский, что может привести к росту цен для американских потребителей. Аналитики предсказывают, что Starbucks может потерять прибыль из-за этих пошлин.

Фермеры утверждают, что кофе — это уникальный продукт, который невозможно заменить в США, и призывают к освобождению отрасли от тарифов. Гавайи ожидают производства всего 12 040 тонн кофейных ягод, что значительно меньше, чем потребление в стране, где две трети населения пьют кофе ежедневно, пишет Bloomberg.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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