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Импульсивные покупки в прошлом: россияне приходят в магазины с конкретной целью

Fashion-ритейлеры теряют до 20% дохода. Как инфляция влияет на покупки одежды и обуви
2:03
Экономика

В первой половине 2025 года розничные точки, специализирующиеся на продаже одежды и обуви, столкнулись с уменьшением числа посетителей. Согласно анализу, проведенному Focus Technologies, общее количество посещений торговых центров в России сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве этот показатель достиг 9%.

Девушка в магазине одежды
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в магазине одежды

Негативная динамика усилилась в июне: общее падение по стране составило 8%, а в столице — 15%.

Данные "Чек Индекса" показывают, что в период с января по июнь 2025 года объем покупок в категориях одежды и обуви снизился на 7% в годовом исчислении. Особенно заметным было сокращение в офлайн-магазинах, где аналитики отметили снижение на 16%.

Эксперты подчеркивают, что снижение покупательского интереса к магазинам одежды и обуви более выражено, чем общее снижение посещаемости торговых центров, которое составило 3%. Евгения Хакбердиева из NF Group отметила в интервью "Ъ", что сегмент моды более восприимчив к изменениям потребительского поведения. Потребители все чаще посещают торговые центры с конкретной целью, а импульсивные посещения теряют популярность.

Анна Лебсак-Клейманс из Fashion Consulting Group указывает на то, что продажи и доходы российских fashion-ритейлеров снизились в первой половине года на 15-20% в сравнении с прошлым годом. По ее мнению, увеличение онлайн-продаж через маркетплейсы больше не компенсирует убытки.

Средняя сумма чека при покупке одежды и обуви, по данным "Чек Индекса", увеличилась на 4% и достигла 3,1 тыс. рублей. Однако эта динамика связана с инфляцией и не компенсирует потери бизнеса, вызванные общим снижением спроса.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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