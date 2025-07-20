Суверенитет и экономика: как Россия может сохранить конкурентные преимущества

Россия против зависимости от нефти: президент говорит о поддержке технологий

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин выразил опасения относительно будущего российской экономики.

Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автоваз

По его мнению, чрезмерная зависимость от экспорта нефти и газа, особенно в условиях стремления ограничить эти поставки, может привести к потере конкурентных преимуществ и, как следствие, к ослаблению суверенитета страны.

Президент подчеркнул необходимость достижения технологической независимости и лидерства в различных отраслях. В качестве примера он привел автомобильную промышленность, отметив, что государство должно оказывать ей всестороннюю поддержку. Путин считает, что только развивая собственные технологии и производства, Россия сможет сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность в долгосрочной перспективе пишет РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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