Суверенитет и экономика: как Россия может сохранить конкурентные преимущества

В интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин выразил опасения относительно будущего российской экономики.
По его мнению, чрезмерная зависимость от экспорта нефти и газа, особенно в условиях стремления ограничить эти поставки, может привести к потере конкурентных преимуществ и, как следствие, к ослаблению суверенитета страны.
Президент подчеркнул необходимость достижения технологической независимости и лидерства в различных отраслях. В качестве примера он привел автомобильную промышленность, отметив, что государство должно оказывать ей всестороннюю поддержку. Путин считает, что только развивая собственные технологии и производства, Россия сможет сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность в долгосрочной перспективе пишет РИА Новости.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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