Ненужные льготы: как британские налогоплательщики финансируют 1,26 миллиона мигрантов

Найджел Фарадж: консерваторы несут ответственность за рост пособий для мигрантов в Великобритании

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным британского правительства, 1,26 миллиона иностранцев получают пособие Universal Credit за счет налогоплательщиков.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use цифровой документ

В июне из 7,9 миллиона заявителей 1,26 миллиона человек получали социальные пособия. Депутаты-консерваторы пытались обвинить лейбористов в этой ситуации, однако лидер Партии реформ Найджел Фарадж напомнил, что именно консервативное правительство ввело систему универсального кредита и способствовало массовой иммиграции.

Фарадж отметил, что средний размер пособия составляет 1010 фунтов стерлингов (более 106 тыс. руб.) в месяц, и большинство получателей — безработные мигранты. Он подчеркнул, что предоставленные данные опровергают миф о том, что иммиграция всегда приносит пользу, так как более половины мигрантов, получающих пособия, не работают.

Депутат также указал на то, что общая ежемесячная стоимость универсального пособия для мигрантов может достигать 1,25 миллиарда фунтов, и число мигрантов, претендующих на социальное обеспечение, продолжает расти. Он раскритиковал консерваторов, заявив, что они несут ответственность за возникшую ситуацию и должны нести за это последствия, пишет Zero Hedge.

Кроме того, сообщается, что местные власти тратят значительные суммы налогоплательщиков на ненужные льготы для нелегальных иммигрантов, включая фастфуд и подписку на Netflix.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.





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