Будущее золота безоблачно: факторы, влияющие на рост цен

Золото как защитный актив: рост цен на драгметалл продолжится

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году цена на золото регулярно обновляла рекорды, показав максимальный годовой прирост за последние 15 лет. Исторический максимум был достигнут в 2025 году, когда цена составила $3500 за унцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Юрий Костров, руководитель направления управления инвестиций "СберСтрахования жизни", прокомментировал факторы, способствующие росту цен на золото и целесообразность инвестирования в этот актив.

Сейчас цены на золото стабилизировались на уровне около $3358, но некоторые аналитики прогнозируют их рост до $4000 за унцию в 2026 году. Тем не менее, существуют и прогнозы падения до $2500. Увеличение цен на золото наблюдается последние несколько лет, особенно в 2023 году, когда его стоимость выросла более чем на 24%. В 2024 году цены обновили рекорды 40 раз и выросли еще на 22% благодаря завершению цикла повышения ставок ФРС США.

В 2025 году за первые пять месяцев золото подорожало на 30%, достигнув $3499,88 за унцию. Ожидается, что рост продолжится, и к 2026 году цена может достичь $4000.

На рост цен влияют несколько факторов.

Во-первых, высокий спрос со стороны центральных банков, которые за последние три года закупили более 1000 тонн золота ежегодно, особенно активно действуют страны БРИКС и другие государства, стремящиеся к диверсификации резервов.

Во-вторых, растущие процентные выплаты по государственному долгу США создают риск снижения доверия к доллару, что поддерживает спрос на золото.

В-третьих, высокая закредитованность развитых стран делает золото защитным активом в случае экономических кризисов.

Наконец, заморозка российских активов на Западе вызывает опасения у стран относительно безопасности своих резервов, что также способствует росту покупок золота, передает РБК.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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