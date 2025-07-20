Продажи Лабубу взлетели на 4700%: феномен игрушек, который покорил Wildberries

По информации аналитиков Wildberries & Russ, продажи игрушек с персонажем Лабубу в 2025 году превысили 1,5 млрд рублей.
Интерес к этим зубастым монстрикам начал расти с мая 2025 года, когда продажи резко увеличились на 4700% по сравнению с апрелем, достигнув десятков миллионов рублей. Хотя товары с Лабубу появились на Wildberries еще в июле 2024 года, до мая 2025 года их продажи были скромными.
Популярность игрушек продолжала расти, и в июне был установлен новый рекорд: продажи Лабубу увеличились на 1190% по сравнению с маем, почти достигнув 1 миллиарда рублей. С начала года общие продажи составили 1,582 миллиарда рублей, и в среднем Лабубу купил каждый десятый россиянин.
Персонаж Лабубу был создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом для его книги "The Monsters" и стал популярен благодаря своему необычному виду — это маленький эльф с острыми зубами и ушами. С 2019 года китайская компания Pop Mart начала выпускать игрушки-брелоки Лабубу в закрытых коробках-сюрпризах, что добавило элемент игры и стимулировало продажи.
Взлет популярности Лабубу начался в 2024 году в Азии, а затем распространился по всему миру, включая Россию, благодаря знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях. Оригинальные Лабубу от Pop Mart стоят около 1,8 тыс. рублей, но на зарубежных маркетплейсах их цена значительно выше, а на российских доступны и оригиналы, и реплики, пишет ТАСС.
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