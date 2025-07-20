Верховный суд: cамовольные постройки могут остаться, если не угрожают безопасности

Верховный суд защитил права владельца самостроя

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России можно оставить самовольные объекты капитального строительства, если они не представляют угрозы и не мешают другим гражданам, согласно решению Верховного суда.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Дом

В центре дела оказалась жительница прибрежной станицы Краснодарского края, которая получила разрешение на строительство двухэтажного дома, но начала возводить трехэтажную гостиницу. Администрация района обратилась в суд с требованием привести постройку в соответствие с разрешительной документацией.

Верховный суд, рассматривая дело, учел заключение эксперта о том, что строительство соответствовало техническим регламентам и не нарушало нормы безопасности. Здание не влияло на освещенность соседних участков и не угрожало жизни граждан.

Суд отметил, что в подобных спорах важно учитывать безопасность и права третьих лиц, а не только формальные требования к разрешениям. Также не было препятствий для перевода земли в другую категорию для туристического обслуживания. В итоге суд признал нарушения незначительными и направил дело на пересмотр с учетом своих замечаний, передает РИА Новости.

Уточнения

Верхо́вный суд — высшее судебное учреждение государства, в компетенцию которого входит, как правило:



разрешение споров между самостоятельными составными частями государства (республиками, землями, государствами (штатами), кантонами и тому подобное);

рассмотрение дел о преступлениях высших должностных лиц;

рассмотрение дел о наиболее важных государственных преступлениях.

пересмотр решений нижестоящих судов (как правило, рассматривая лишь вопрос правильности применения законодательства, не касаясь вопросов фактов).

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