Верховный суд: cамовольные постройки могут остаться, если не угрожают безопасности

В России можно оставить самовольные объекты капитального строительства, если они не представляют угрозы и не мешают другим гражданам, согласно решению Верховного суда.
В центре дела оказалась жительница прибрежной станицы Краснодарского края, которая получила разрешение на строительство двухэтажного дома, но начала возводить трехэтажную гостиницу. Администрация района обратилась в суд с требованием привести постройку в соответствие с разрешительной документацией.
Верховный суд, рассматривая дело, учел заключение эксперта о том, что строительство соответствовало техническим регламентам и не нарушало нормы безопасности. Здание не влияло на освещенность соседних участков и не угрожало жизни граждан.
Суд отметил, что в подобных спорах важно учитывать безопасность и права третьих лиц, а не только формальные требования к разрешениям. Также не было препятствий для перевода земли в другую категорию для туристического обслуживания. В итоге суд признал нарушения незначительными и направил дело на пересмотр с учетом своих замечаний, передает РИА Новости.
Верхо́вный суд — высшее судебное учреждение государства, в компетенцию которого входит, как правило:
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