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Глубокие колодцы и загрязнённая вода: как растущее население Кабула и вызовы климата истощают водные ресурсы

Кабул на грани водного кризиса: запасы подземных источников могут иссякнуть к 2030 году
2:16
Экономика

Всего три десятилетия назад население Кабула (Афганистан) не достигало и 2 миллионов. Сегодня в городе проживает более 4 миллионов жителей. Рост населения закономерно привел к увеличению потребности в водных ресурсах.

Вода
Фото: pixabay.com by JonasKIM is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Вода

Кабул практически полностью зависит от подземных вод, которые пополняются за счет таяния снегов и ледников горного массива Гиндукуш. Тем не менее, согласно данным Mercy Corps, нерациональное использование и чрезмерная эксплуатация привели к тому, что уровень грунтовых вод за последнее десятилетие упал на 30 метров.

По оценкам Mercy Corps, ежегодный забор грунтовых вод в Кабуле превышает естественное восполнение на 44 миллиона кубических метров. Это создает критический дисбаланс, неуклонно истощающий городские запасы и финансовые ресурсы жителей.

Некоторые семьи вынуждены копать всё более глубокие колодцы в надежде добыть достаточно воды.

По информации Mercy Corps, до 80% подземных вод в Кабуле загрязнены из-за широкого использования выгребных ям и промышленных отходов.

"Диарея и рвота стали обыденными проблемами для горожан, — говорит 36-летний Сайед Хамед, живущий с женой, тремя детьми и престарелыми родителями в районе Таймани. — Мы часто болеем из-за употребления загрязненной воды, будь то в гостях, в ресторане или даже при чистке зубов колодезной водой", — жалуется государственный служащий.

Кризис усугубляется уязвимостью Кабула к последствиям изменения климата.

"Дождей становится больше, а снегопадов — меньше, — объясняет Наджибулла Садид, эксперт в области управления водными ресурсами. — Это негативно влияет на город, где не хватает инфраструктуры для регулирования паводков… Раньше снег помогал нам, но теперь его мало, и это ухудшает восполнение запасов подземных вод".

При сохранении текущих тенденций, по прогнозам ЮНИСЕФ, к 2030 году Кабул может полностью исчерпать запасы грунтовых вод, сообщает CNN.

Уточнения

Кабу́л — столица и самый крупный город Афганистана. Единственный город-миллионник Афганистана. Город стоит на реке Кабул, и находится на высоте 1 800 метров над уровнем моря. Автотрассой соединён с городами Газни, Кандагар, Герат, Мазари-Шариф. В Кабуле производятся боеприпасы, ткань, мебель, сахар. Население города составляет 4 273 156 человек (2020 год, оценка).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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