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Балансируют на грани: условия жизни домашних работников в Гонконге

В поисках лучшей жизни в Гонконге: с чем сталкиваются домашние работники-мигранты
1:46
Экономика

Гонконг, являясь одним из ведущих финансовых центров Азии, в значительной степени полагается на труд иностранных домашних работников, преимущественно женщин из Филиппин и Индонезии.

Эмоциональное одиночество
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоциональное одиночество

Эти работницы выполняют широкий спектр обязанностей: приготовление еды, уборка и уход за детьми обычно шесть дней в неделю. Минимальная ежемесячная заработная плата в размере 4990 гонконгских долларов (640 долларов США) превышает доходы, которые большинство из этих женщин могли бы получить в своих странах. Тем не менее, эта сумма значительно ниже минимальной заработной платы, установленной для местных работников.

Согласно отчету, опубликованному в 2019 году, вклад домашней прислуги в экономику Гонконга оценивается более чем в 12,5 миллиардов долларов. Несмотря на этот значительный вклад, правозащитники утверждают, что домашние работники-мигранты часто лишены адекватной правовой защиты и сталкиваются с риском эксплуатации. Обязанность проживать с работодателем делает их уязвимыми для потенциальных злоупотреблений, включая сексуальные домогательства и насилие, которые часто остаются незаявленными. Также зафиксированы многочисленные случаи невыплаты заработной платы и неудовлетворительных условий проживания и труда.

Работники, потерявшие работу или завершившие контракт, имеют всего 14 дней для пребывания в городе, и продление возможно лишь в исключительных случаях. Независимо от продолжительности работы в Гонконге, они не имеют права на получение постоянного вида на жительство, пишет CNN.

Уточнения

Пристава́ние домогательство (хара́ссмент, англ. Harassment) — поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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