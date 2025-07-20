Хорошо продуманные схемы: в США и Канаде наблюдается рост числа краж грузов

Это не случайные преступления: в США и Канаде растёт число хищений грузов

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно свежим данным, предоставленным CargoNet, в Северной Америке наблюдается значительное увеличение числа краж грузов.

Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовой автомобиль

Во втором квартале 2025 года CargoNet зарегистрировала 884 случая хищений в цепях поставок, охватывающих США и Канаду. Это демонстрирует прирост в 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превышение показателей первого квартала текущего года на 10%. Общая сумма предполагаемого ущерба оценивается более чем в 128 миллионов долларов, что рассчитано на основе средних значений ущерба, примененных к инцидентам без точных данных об убытках.

Статистика указывает на последовательный рост числа краж в течение квартала: апрель продемонстрировал увеличение инцидентов на 14,6%, май — на 4,4%, а июнь — на впечатляющие 21,9%, подчеркивая обострение проблем безопасности в цепях поставок.

Отмечен значительный рост краж отдельных категорий товаров, что свидетельствует о смещении акцента с ситуативных хищений на спланированные операции, ориентированные на рынок. Кражи металлов увеличились почти вдвое (на 96% по сравнению с предыдущим годом), достигнув 53 случаев, что совпало с рекордными ценами на медь.

Продукты питания и напитки также стали частой целью преступников: зафиксировано 180 случаев хищения, что на 68% больше, чем во втором квартале 2024 года. Эта категория в настоящее время составляет более 20% всех краж грузов, причем чаще всего похищают алкогольные и энергетические напитки, а также мясные продукты.

"Выбор определенных товаров отражает стратегический подход воров, — отмечает Кит Льюис, вице-президент по операциям Verisk CargoNet. — Это не случайные преступления, а хорошо продуманные схемы, нацеленные на товары с наивысшей ценностью на черном рынке и с высокой вероятностью перепродажи".

Средняя стоимость украденных грузов во втором квартале достигла 203 586 долларов США. Это приводит к росту страховых взносов, сбоям в графиках доставки, необходимости замены заказов и, в конечном итоге, увеличению потребительских цен.

Помимо физических краж, CargoNet предупреждает о распространении сложного мошенничества, связанного с хищением грузов, включая подделку документов и кражу личных данных. Эти схемы часто реализуются международными организованными преступными группами, и их становится все труднее выявлять, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.



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