Зерна всем хватит: Россия сохранит лидерство в мировом экспорте пшеницы

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) полагают, что Россия не столкнется с дефицитом зерна, включая пшеницу, и неблагоприятные погодные условия не окажут существенного влияния на ситуацию. Согласно данным ИКАР, страна останется одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы.
Специалисты утверждают, что даже при неблагоприятной погоде на юге страны, запасы пшеницы будут более чем достаточными для обеспечения продовольственной безопасности России, а страна сохранит за собой лидирующую позицию в мировом экспорте пшеницы.
По словам Дмитрия Рылько, генерального директора ИКАР, благоприятные условия для роста зерновых наблюдаются на Урале и в Сибири. Снижение объемов производства в южных регионах будет компенсировано увеличением урожая в Центральном и Поволжском федеральных округах.
Согласно предварительным оценкам, урожай пшеницы превысит показатели прошлого года. Прогноз на середину июля составляет 84 миллиона тонн пшеницы и 130 миллионов тонн зерновых в целом (без учета новых территорий). Возможно, в дальнейшем оценка может быть несколько скорректирована в сторону уменьшения, как отмечал ранее Дмитрий Рылько, пишет "Агроэксперт".
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.