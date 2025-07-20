Зерна всем хватит: Россия сохранит лидерство в мировом экспорте пшеницы

В России ожидается достаточный урожай зерновых

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) полагают, что Россия не столкнется с дефицитом зерна, включая пшеницу, и неблагоприятные погодные условия не окажут существенного влияния на ситуацию. Согласно данным ИКАР, страна останется одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Специалисты утверждают, что даже при неблагоприятной погоде на юге страны, запасы пшеницы будут более чем достаточными для обеспечения продовольственной безопасности России, а страна сохранит за собой лидирующую позицию в мировом экспорте пшеницы.

По словам Дмитрия Рылько, генерального директора ИКАР, благоприятные условия для роста зерновых наблюдаются на Урале и в Сибири. Снижение объемов производства в южных регионах будет компенсировано увеличением урожая в Центральном и Поволжском федеральных округах.

Согласно предварительным оценкам, урожай пшеницы превысит показатели прошлого года. Прогноз на середину июля составляет 84 миллиона тонн пшеницы и 130 миллионов тонн зерновых в целом (без учета новых территорий). Возможно, в дальнейшем оценка может быть несколько скорректирована в сторону уменьшения, как отмечал ранее Дмитрий Рылько, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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