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Зерна всем хватит: Россия сохранит лидерство в мировом экспорте пшеницы

В России ожидается достаточный урожай зерновых
1:21
Экономика

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) полагают, что Россия не столкнется с дефицитом зерна, включая пшеницу, и неблагоприятные погодные условия не окажут существенного влияния на ситуацию. Согласно данным ИКАР, страна останется одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Специалисты утверждают, что даже при неблагоприятной погоде на юге страны, запасы пшеницы будут более чем достаточными для обеспечения продовольственной безопасности России, а страна сохранит за собой лидирующую позицию в мировом экспорте пшеницы.

По словам Дмитрия Рылько, генерального директора ИКАР, благоприятные условия для роста зерновых наблюдаются на Урале и в Сибири. Снижение объемов производства в южных регионах будет компенсировано увеличением урожая в Центральном и Поволжском федеральных округах.

Согласно предварительным оценкам, урожай пшеницы превысит показатели прошлого года. Прогноз на середину июля составляет 84 миллиона тонн пшеницы и 130 миллионов тонн зерновых в целом (без учета новых территорий). Возможно, в дальнейшем оценка может быть несколько скорректирована в сторону уменьшения, как отмечал ранее Дмитрий Рылько, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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