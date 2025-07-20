Извлекает разряженный и ставит новый: в Китае появился робот-гуманоид, способный самостоятельно проводить замену батареи

В Китае создали первого в мире робота-гуманоида, который может самостоятельно заменять собственные аккумуляторы

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания UBTech Robotics из Китая представила уникальную разработку — робота-гуманоида Walker S2, обладающего способностью к автономной замене аккумулятора.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

Согласно информации, опубликованной South China Morning Post, данная функция позволяет роботу функционировать в непрерывном режиме, практически не требуя вмешательства человека.

В демонстрационном ролике UBTech Robotics показано, как Walker S2 самостоятельно подъезжает к док-станции, извлекает разряженный аккумулятор из своего корпуса и устанавливает на его место новый. Весь процесс автоматической перезарядки занимает около минуты.

Сообщается, что UBTech Robotics провела испытания Walker S2 на предприятиях китайских производителей электрокаров, таких как BYD, Nio и Zeekr.

По данным издания, в последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии гуманоидной робототехники в Китае. Правительство КНР рассматривает робототехнику и искусственный интеллект как ключевые отрасли экономики и оказывает всестороннюю поддержку соответствующим компаниям.

Шесть китайских компаний, специализирующихся на производстве роботов-гуманоидов, планируют выпустить более тысячи экземпляров к 2025 году.

Уточнения

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.





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