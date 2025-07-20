Уральцы ждали 5 лет: работы по модернизации автомагистрали между Казанью и Екатеринбургом будут завершены в скором времени

Участок федеральной трассы М-12 Восток в Свердловской области ввели в строй: из Дюртюли в Ачит с ветерком

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завершен ввод в эксплуатацию Свердловского отрезка федеральной магистрали М-12 "Восток", соединяющей Дюртюли и Ачит, общей протяженностью 275 километров.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия посредством видеосвязи.

Реализация проекта автомагистрали была разделена на три этапа, соответствующие границам регионов: участок в Башкортостане (140 км), отрезок в Пермском крае (93 км) и часть, проходящая по Свердловской области (42 км). На протяжении трассы построено 99 искусственных сооружений, включая путепроводы, мосты и переходы для животных, а также мост через реку Белую в Башкирии, длиной 813 метров.

О начале строительства трассы М-12 Москва-Казань было объявлено 10 июля 2020 года премьер-министром Михаилом Мишустиным. Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года поручил продлить трассу до Екатеринбурга к 2024 году, однако сроки сдвигались из-за неблагоприятных погодных условий и недостатка финансирования.

Государственная компания "Автодор" является застройщиком трассы. В ходе проверки реализации проекта, Счетная палата годом ранее выявила несоответствие фактического финансирования утвержденному. Сметная стоимость проекта на тот момент составляла 912,2 миллиарда рублей, в то время как финансирование, согласно паспорту проекта "Европа — Западный Китай" (ЕЗК), было предоставлено в размере 587,5 миллиарда рублей.

За месяц до открытия участка трассы, пресс-служба ГК "Автодор" сообщила об экологическом сопровождении проекта: в ходе строительства автодороги в Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области было высажено около 3,5 миллиона саженцев деревьев, в том числе более 2,5 миллионов саженцев ели, свыше 820 тысяч саженцев сосны и более 120 тысяч саженцев ясеня. Общая площадь посадок превышает 1 гектар.

Вместе с высадкой деревьев были обустроены минерализованные полосы, очищенные от растительности до минерального слоя почвы, для защиты от пожаров и ограничения распространения огня.

Высокоскоростная трасса М-12 на сегодняшний день является крупнейшим инфраструктурным проектом в России. Дорога соединит несколько экономически развитых регионов страны: в зоне ее влияния проживает 40% населения страны, что составляет 62 миллиона человек. Кроме того, она станет частью транспортного коридора между Европой и Западным Китаем.

Уточнения

Скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток» — строящаяся платная автомобильная магистраль (федеральная автомобильная дорога) между Москвой и Тюменью. Автомагистраль «Восток» является частью международного транспортного маршрута (коридора) Западная Европа — Западный Китай, и включена в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ). Автомагистраль М-12 проходит через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, Тюмень. Строительство трассы начато в начале 2021 года. Участок Москва - Казань завершён в декабре 2023 года, участок до Екатеринбурга завершён в июле 2025 года, а полностью движение до Тюмени планируется открыть в 2026 году.





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