Переходу на зелёную энергетику не светит зелёный свет: в Германии растет скептицизм

Планы по развитию зелёной энергетики в Германии вызывают все больше вопросов и сомнений

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ввиду резкого увеличения потребления электроэнергии и значительных финансовых вложений в развитие необходимой инфраструктуры, Министерство экономики Германии выражает сомнения относительно осуществимости планов по переходу к экологически чистой энергетике.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

По подсчетам министерства, расширение электросетевой системы потребует от страны около 600 миллиардов евро к 2045 году.

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе подчеркнула необходимость пересмотра стратегии "зеленого" перехода, акцентируя внимание на синхронизации темпов развития возобновляемых источников энергии с возможностями электросетей, что позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия и потребителей.

К 2035 году потребление электроэнергии в стране может увеличиться вдвое, достигнув отметки в 1000 тераватт-часов. При этом планируется полный отказ от угольной генерации не позднее 2038 года, однако мощности возобновляемых источников энергии к этому времени, вероятно, не смогут удовлетворить растущий спрос. В качестве временного решения Райхе предложила рассмотреть строительство газовых электростанций.

Глава BMW Оливер Ципзе также выразил опасения относительно возможного коллапса электросети в случае слишком быстрого и полного перехода на "зеленую" энергетику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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