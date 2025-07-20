Приятный удар по кошельку: арбузы стали значительно дешевле

Арбузы больше не кусаются по цене: их стоимость упала до невероятно низких отметок

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Благодаря обильному урожаю и жесткой конкуренции между розничными сетями, цены на арбузы значительно упали в текущем году.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info арбуз

Об этом сообщила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли, в июле 2025 года арбузы стали на 17% доступнее, чем в аналогичный период 2024 года. В крупных торговых сетях килограмм арбузов можно приобрести по цене от 30 рублей, а отдельные ритейлеры предлагают их даже по 20 рублей за килограмм.

Падение цен объясняется классическими законами рынка: увеличение предложения при неизменном спросе ведет к снижению стоимости. Высокая урожайность отмечена в нескольких регионах, в том числе в Волгоградской и Астраханской областях. Качество продукции соответствует требованиям, а логистические затраты остались на прежнем уровне благодаря стабильной работе транспортной системы.

Капустина подчеркнула, что соперничество между поставщиками также способствует снижению цен. Торговые сети используют арбузы как сезонный товар для привлечения клиентов, что позволяет им увеличивать общий объем продаж, несмотря на снижение маржи.

Кроме того, сезонный фактор также играет роль. Массовое созревание арбузов в июле приводит к перенасыщению рынка, и чтобы избежать убытков от порчи, производители снижают цены, чтобы ускорить продажу продукции, пишет РГ.

Уточнения

Маржа́ — разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль).



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