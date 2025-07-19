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Пакеты напомнили картельный сговор: вот в чем подозревают ритейлеров

Супермаркеты заподозрили в картельном сговоре из-за пакетов на кассе
Экономика

В России начали жаловаться на повышение стоимости полиэтиленовых пакетов на кассах супермаркетов. За год цена на них взлетела аж на 25%.

Пакеты
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пакеты

При этом в четырех популярных сетях пакеты стали стоить одинаково — 9,99 рублей.

Маржа, как считают эксперты, составляет до 200%. Общественность обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы там разобрались в причинах появления такой наценки.

Общественные организации нашли признаки ценового сговора между сетями у крупных сетей, таких как "Пятерочка", "Перекресток" (под управлением X5 Group), "Магнит" и "Дикси".

Уточнения

Пакет (из фр. paquet, нем. Paket, англ. packet) — упаковка для чего-либо, обычно из бумаги, пластика, или ткани.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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