Молчание следствия разозлило Баку: дело об упавшем самолёте выходит на мировой уровень

Азербайджан требует компенсаций от России за крушение рейса Баку — Грозный

4:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовит иск в международные суды против России. Причиной стала трагедия, произошедшая 25 декабря 2024 года: пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. Выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, глава государства подчеркнул, что Азербайджан не намерен мириться с отсутствием внятной реакции со стороны Москвы.

Фото: Baza Разбившийся в Казахстане самолёт

"Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: 'следствие продолжается'. Такая позиция является контрпродуктивной", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Алиева, Баку не собирается отступать и готов довести дело до международных судебных инстанций. Он напомнил, что расследование крушения малайзийского Boeing, сбитого над Донбассом в 2014 году, длилось больше десяти лет — и Азербайджан готов идти столь же долгим путём ради справедливости.

Что произошло в небе над Казахстаном

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года. Пассажирский лайнер Embraer 190, принадлежавший компании "Азербайджанские авиалинии", упал недалеко от Актау, на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

По официальным данным, в катастрофе выжили 29 человек. Из них девять — граждане России. Всего на борту находились 16 россиян, остальные — в основном граждане Азербайджана и Чечни. Самолёт направлялся в Грозный, однако, судя по имеющейся информации, трагедия произошла в момент, когда лайнер пролетал через воздушное пространство России.

Обвинения в умышленном воздействии

Громкое заявление сделал и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Он утверждает, что причиной катастрофы стало внешнее вмешательство.

"Пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролёта над Грозным", — пояснил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Никаких подробностей о предполагаемом вмешательстве пока не сообщается, но акцент на взрыве заставил экспертов говорить о вероятности диверсии или ракетного удара. Несмотря на это, российские официальные лица не делали резких заявлений по этому поводу.

Ответ Кремля и дипломатическая реакция

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге и извинился за то, что трагедия произошла в российском воздушном пространстве. Однако азербайджанская сторона сочла такой шаг недостаточным.

Баку настаивает не только на полноценном международном расследовании, но и на привлечении виновных к ответственности. В числе требований — выплата компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

"Азербайджан также настаивает на наказании виновных и выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших", — подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Прецеденты и возможный сценарий

Сравнение с делом о сбитом малайзийском Boeing не случайно: тогда международное расследование вывело на свет участие сторон конфликта на востоке Украины, что привело к громким судебным процессам. В случае с AZAL путь может быть таким же сложным и затяжным.

Эксперты отмечают, что даже при отсутствии прямых доказательств вины России, заявление о международном иске — это сигнал для дипломатического давления и способ заставить Москву активнее участвовать в расследовании.

Кроме того, Азербайджан может использовать юридические инструменты для привлечения внимания ООН, ИКАО и других международных организаций, в том числе для защиты интересов своих граждан и получения компенсаций.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



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