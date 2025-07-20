Молчание следствия разозлило Баку: дело об упавшем самолёте выходит на мировой уровень

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовит иск в международные суды против России. Причиной стала трагедия, произошедшая 25 декабря 2024 года: пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. Выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, глава государства подчеркнул, что Азербайджан не намерен мириться с отсутствием внятной реакции со стороны Москвы.
"Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: 'следствие продолжается'. Такая позиция является контрпродуктивной", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам Алиева, Баку не собирается отступать и готов довести дело до международных судебных инстанций. Он напомнил, что расследование крушения малайзийского Boeing, сбитого над Донбассом в 2014 году, длилось больше десяти лет — и Азербайджан готов идти столь же долгим путём ради справедливости.
Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года. Пассажирский лайнер Embraer 190, принадлежавший компании "Азербайджанские авиалинии", упал недалеко от Актау, на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
По официальным данным, в катастрофе выжили 29 человек. Из них девять — граждане России. Всего на борту находились 16 россиян, остальные — в основном граждане Азербайджана и Чечни. Самолёт направлялся в Грозный, однако, судя по имеющейся информации, трагедия произошла в момент, когда лайнер пролетал через воздушное пространство России.
Громкое заявление сделал и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Он утверждает, что причиной катастрофы стало внешнее вмешательство.
"Пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролёта над Грозным", — пояснил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
Никаких подробностей о предполагаемом вмешательстве пока не сообщается, но акцент на взрыве заставил экспертов говорить о вероятности диверсии или ракетного удара. Несмотря на это, российские официальные лица не делали резких заявлений по этому поводу.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге и извинился за то, что трагедия произошла в российском воздушном пространстве. Однако азербайджанская сторона сочла такой шаг недостаточным.
Баку настаивает не только на полноценном международном расследовании, но и на привлечении виновных к ответственности. В числе требований — выплата компенсаций семьям погибших и пострадавшим.
"Азербайджан также настаивает на наказании виновных и выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших", — подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сравнение с делом о сбитом малайзийском Boeing не случайно: тогда международное расследование вывело на свет участие сторон конфликта на востоке Украины, что привело к громким судебным процессам. В случае с AZAL путь может быть таким же сложным и затяжным.
Эксперты отмечают, что даже при отсутствии прямых доказательств вины России, заявление о международном иске — это сигнал для дипломатического давления и способ заставить Москву активнее участвовать в расследовании.
Кроме того, Азербайджан может использовать юридические инструменты для привлечения внимания ООН, ИКАО и других международных организаций, в том числе для защиты интересов своих граждан и получения компенсаций.
Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
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