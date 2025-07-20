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Новая криптоимперия? США делают ставку на стейблкоины — ставки слишком высоки

Ethereum достиг максимума с января на фоне одобрения закона GENIUS в США
5:10
Экономика

На этой неделе Ethereum неожиданно для многих оказался в центре внимания: в пятницу его курс подскочил сразу на 7,6 %, достигнув 3675 долларов — рекордного значения за последние полгода. За неделю криптовалюта прибавила более 19 % в цене. Такой бурный рост не был случайностью — его спровоцировали политические события в США.

криптовалюта
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
криптовалюта

На прошлой неделе республиканцы в Конгрессе устроили настоящую "криптонеделю", в ходе которой были приняты сразу три ключевых законопроекта, касающихся цифровых активов. На фоне новостей о принятии закона GENIUS и одобрении других инициатив рынок отреагировал бурным подъёмом.

"Кажется, ни одна монета не обладает таким импульсом, как Ethereum в последнее время", — заявил брокер Wolfe Research Рид Харви.

Не только Ethereum: кто ещё пошёл вверх

Вместе с Ethereum резко выросли и другие криптовалюты. XRP прибавил почти 23 %, Solana — 8,5 %, Tron — 7,7 %, а Dogecoin, вернувшийся к трёхмесячному максимуму, взлетел на 11,4 %. Binance BNB тоже показал рост — почти 6 %.

Bitcoin, как всегда, опередил всех в начале недели, превысив отметку в 120 000 долларов и установив исторический максимум около 123 000. Однако к пятнице его курс откатился до уровня ниже 118 000 долларов.

На фоне общего оптимизма акции Coinbase также устремились вверх и в пятницу достигли внутридневного пика — более 444 долларов, поднявшись на 6 %.

Закон GENIUS и криптонеделя в Конгрессе

Ключевым событием стало принятие закона GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U. S. Stablecoins). Этот закон стал первым в США федеральным регулированием стейблкоинов. Согласно новым правилам, эмитенты таких токенов должны иметь достаточный резервный капитал, а в случае банкротства — обязаны возвращать средства держателям монет.

Также были одобрены Закон о прозрачности цифровых активов, устанавливающий разграничение полномочий между SEC и CFTC, и Закон о противодействии выпуску цифрового доллара, запрещающий Федеральной резервной системе запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Законопроекты были частью инициативы Комитета Палаты представителей по финансовым услугам, объявившего неделю с 14 июля неделей криптовалют. Это была своего рода демонстрация политической поддержки цифровой экономики и вызов попыткам усиления государственного контроля в этой сфере.

Трамп и криптовалюты: от политики к бизнесу

Не обошлось и без символических жестов: президент США Дональд Трамп провёл ужин, посвящённый криптовалютам, в своём гольф-клубе. Это событие, по мнению аналитиков, ещё больше подчеркнуло интерес бывшего президента и его окружения к цифровым активам. Критики сразу же заговорили о возможных конфликтах интересов.

Факт активного вовлечения Трампа в криптоиндустрию стал дополнительным фактором напряжённости. Демократы обратили внимание на то, что закон GENIUS не содержит жёстких норм по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими финансовыми рисками.

Мнения разделились: кто за и кто против

Ряд республиканцев, в том числе Марджори Тейлор Грин, проголосовали против GENIUS, утверждая, что он недостаточно чётко запрещает внедрение цифрового доллара. Хотя именно это и регулируется отдельным законом о запрете CBDC. Среди демократов в Сенате и Палате представителей также нашлось немало оппонентов — например, сенатор Элизабет Уоррен и представитель Джеральд Коннолли заявили, что новые правила недостаточно защищают пользователей от мошенничества.

Тем не менее, криптоаналитики уверены: закон GENIUS может стать поворотной точкой для всей индустрии. Стейблкоины получат чёткое правовое определение, а инвесторы — уверенность в их надёжности.

Впечатляющие цифры и глобальные последствия

На фоне бурных событий общая рыночная капитализация крипторынка подскочила почти на 150 миллиардов долларов — с 3,78 триллиона до 3,93 триллиона. Это стало самым стремительным ростом за последние месяцы и, возможно, не последним в этом году.

Главный итог недели: цифровая экономика окончательно стала частью большой политики. Законы, принятые Конгрессом, влияют не только на курс криптовалют, но и на доверие инвесторов, технологические инновации и будущее финансовой системы США.

Уточнения

Стейблкойн или стейблкоин (от англ. stable — стабильный, coin — монета) — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, принудительно привязывая их цену к обычным валютам или котировкам биржевых товаров (золота, зерна, нефти).

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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