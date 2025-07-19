Всё было тихо, пока Mitsubishi не вложила почти миллиард в рыбу — что происходит

Mitsubishi расширяет бизнес по разведению лосося на фоне роста спроса на белок

4:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японский промышленный гигант Mitsubishi взял курс на усиление своего присутствия в пищевой отрасли. На этот раз — через расширение лососевого бизнеса. Компания объявила о покупке трёх новых предприятий по выращиванию рыбы в Норвегии и Канаде. Сделка осуществляется через дочернюю структуру Mitsubishi — Cermaq Group, которая уже ведёт деятельность в Норвегии, Канаде и Чили.

Фото: mitsubishi-motors is licensed under Free More info компания Mitsubishi Motor

"В последние годы обеспечение продовольственными ресурсами стало важнейшей глобальной проблемой, вызванной ростом населения", — говорится в официальном сообщении Mitsubishi.

На фоне нестабильности на рынках нефти и газа японские корпорации всё чаще переориентируются на пищевое производство — более предсказуемое и жизненно важное направление. Особенно высокий интерес вызывает сектор белковой продукции, спрос на которую неуклонно растёт по мере увеличения населения Земли.

Что известно о сделке

По информации Cermaq, сумма сделки составила 10,2 миллиарда норвежских крон — это почти миллиард долларов США. Благодаря приобретению трёх новых предприятий, объёмы производства лосося планируется увеличить примерно с нынешних 200 тысяч до 280 тысяч тонн к 2027 финансовому году.

"Эта сделка даст нам стабильную производственную базу и позволит укрепить позиции на мировом рынке лосося", — отметил генеральный директор Cermaq Стивен Белл.

Норвежская Grieg Seafood, у которой Mitsubishi выкупает активы, — один из крупнейших производителей лосося в мире. Компания активно развивала хозяйства в Норвегии и Канаде, но теперь концентрируется на других направлениях бизнеса.

Японский рынок и зависимость от импорта

В Японии лосось — важная часть гастрономической культуры. Это один из самых популярных ингредиентов для суши и других блюд из рыбы. Однако большая часть лосося, потребляемого японцами, по-прежнему поступает из-за границы. Основные поставщики — Норвегия и Чили.

Сегодня доля импортных морепродуктов в рационе японцев составляет около 54 %. Правительство страны планирует увеличить долю продукции местного производства до 94 % к 2033 году. Это амбициозная цель, и для её достижения требуется активное участие бизнеса.

Лососевая гонка: кто ещё в игре

Mitsubishi — не единственная японская компания, решившая вложиться в рыбную отрасль. Её конкуренты тоже не остаются в стороне. Например, в октябре 2024 года корпорация Marubeni начала продажу лосося, выращенного на ферме у подножия горы Фудзи. Этот проект реализуется в партнёрстве с норвежской компанией и представляет собой попытку наладить производство рыбы внутри Японии.

Также в сегменте активно участвует Mitsui, ещё одна крупная торгово-промышленная группа страны. Все они делают ставку на устойчивое производство и снижение зависимости от внешних поставок — в том числе в условиях геополитической нестабильности и растущих логистических рисков.

Почему это важно

Переход к продовольственной безопасности становится приоритетом для японских корпораций. Стратегия инвестирования в белковое производство логична: спрос будет только увеличиваться, а экологические и рыночные вызовы требуют диверсификации.

Развитие аквакультуры — один из ключевых элементов этого подхода. Кроме того, выращивание лосося — это высокотехнологичный процесс, который позволяет контролировать качество продукции, снижать издержки и обеспечивать стабильные поставки.

"Мы видим, что спрос на лосося растёт не только в Японии, но и во всём мире", — подчеркнул исполнительный директор Cermaq Стивен Белл.

По мнению экспертов, инвестиции Mitsubishi в расширение производства — шаг не только коммерчески оправданный, но и стратегически выверенный. В условиях климатических изменений и неопределённости на сырьевых рынках ставка на продовольственную стабильность может оказаться самым разумным выбором.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма.



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