Впереди планеты всей? Россия приблизилась к Индии по объёмам производства

Китай на высоте, но Россия продемонстрировала впечатляющий рост в 2024 году

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году вклад российской промышленности в национальную экономику составил 668 млрд долларов, что на 6% превышает показатель предыдущего года.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Благодаря этому росту, Россия опередила Великобританию и Мексику, приблизившись к Индии по объему промышленного производства.

Лидером мирового рейтинга, как и ожидалось, стал Китай с объемом промышленного сектора в 6,8 триллиона долларов. За ним следуют США (5,1 триллиона долларов), Германия (1,2 триллиона долларов) и Индия (957 миллиардов долларов).

Великобритания заняла шестую позицию (610 миллиардов долларов), за ней расположились Мексика (586 миллиардов долларов), Франция (554,9 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (554,8 миллиарда долларов) и Индонезия (549 миллиардов долларов). Стоит отметить, что последние три страны из первой десятки продемонстрировали снижение вклада промышленности в экономику, пишет РИА Новости.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганга отметил, что российская экономика не демонстрирует явных признаков рецессии, однако наблюдается постепенное снижение темпов роста. Он пояснил, что экономика постепенно стабилизируется после периода "перегрева", что и объясняет текущие экономические показатели.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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