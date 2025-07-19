Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдержанный экстракт чеснока эффективен для снижения артериального давления
Как добавить яйца в рацион и не бояться холестерина: здоровые жиры в каждом яйце
Япония вышла на второе место в мире по числу ресторанов со звёздами Мишлен
Что гробница 400 г. до н.э. расскажет нам об этрусских ритуалах и верованиях
Китай на высоте, но Россия продемонстрировала впечатляющий рост в 2024 году
Исследование: зоогеографическая граница Линии Уоллеса возникла из-за тектоники плит
Укрепляющее кофейное окрашивание: простой способ замаскировать седину в домашних условиях
Эксперты рассказали правила, которые нужно знать перед ночевкой в машине
Шеф-повар поделился простым рецептом картофельной запеканки с курицей и сыром

Инш, последний нетронутый остров Шотландии, в поисках владельца : уникальная возможность для инвесторов

Остров Инш у побережья Шотландии выставили на продажу: от пещеры к экологическому раю
2:12
Экономика

Уединенный частный остров площадью более 36 га, расположенный у западного побережья Шотландии, выставлен на продажу по цене, превышающей 500 000 фунтов стерлингов (более 52 млн. руб.).

Остров
Фото: https://commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Остров

Для сравнения, на эту сумму в Лондоне можно приобрести разве что двухкомнатную квартиру.

Ранее остров Инш принадлежал Национальному фонду Шотландии, которому он был передан по завещанию Дэвида Брирли. По некоторым данным, он провел здесь 30 лет, живя в пещере на острове до 2016 года. В 2019 году Национальный фонд Шотландии выставил остров на аукцион. Затраты на содержание острова стали одним из факторов, повлиявших на решение Национального фонда Шотландии о его продаже.

Инш, один из Сланцевых островов у побережья Аргайла, доступен на лодке или вертолете. Он также располагает природным источником пресной воды. Ближайший крупный город Глазго находится примерно в трех часах езды.

Компания Savills, занимающаяся продажей острова, подчеркивает его потенциал для внедрения автономных источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия.

Агентство недвижимости также отмечает, что, при условии получения необходимых разрешений, остров может быть использован для экологически чистого проживания, размещения гостей, съемок фильмов или создания оздоровительного центра.

Savills добавляет, что в перспективе на территории можно будет разместить глэмпинг-капсулы, эко-дома или даже организовать небольшую органическую ферму.

Кэмерон Эвер, руководитель отдела жилой недвижимости Savills в Шотландии, отмечает, что остров Инш представляет собой уникальную возможность приобрести один из последних нетронутых частных островов в Шотландии.

Благодаря захватывающим видам, богатому биоразнообразию и потенциалу для устойчивого развития, Инш является заповедником тишины и природной красоты, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Клубни тигрового ореха рекомендуют при диетах для контроля веса и снижения аппетита
Ожирение — не одно заболевание: исследователи выделили 11 различных типов
Остров Инш у побережья Шотландии выставили на продажу: от пещеры к экологическому раю
Кембрийские горы: как добраться до долины Элан в Уэльсе и где остановиться
Три фактора помогли тараканам пережить катастрофу, уничтожившую динозавров
Неправильная установка кондиционера ведет к перерасходу тока
5 мифов о вождении, которые могут стать причиной ДТП
Рецепт омлета, который получится идеальным каждый раз
Врач Терновой рассказал, какие упражнения помогут исправить гиперлордоз
Редкие брови и борода – не приговор: современное решение проблемы от опытного хирурга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.