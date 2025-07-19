Инш, последний нетронутый остров Шотландии, в поисках владельца : уникальная возможность для инвесторов

Остров Инш у побережья Шотландии выставили на продажу: от пещеры к экологическому раю

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уединенный частный остров площадью более 36 га, расположенный у западного побережья Шотландии, выставлен на продажу по цене, превышающей 500 000 фунтов стерлингов (более 52 млн. руб.).

Фото: https://commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Остров

Для сравнения, на эту сумму в Лондоне можно приобрести разве что двухкомнатную квартиру.

Ранее остров Инш принадлежал Национальному фонду Шотландии, которому он был передан по завещанию Дэвида Брирли. По некоторым данным, он провел здесь 30 лет, живя в пещере на острове до 2016 года. В 2019 году Национальный фонд Шотландии выставил остров на аукцион. Затраты на содержание острова стали одним из факторов, повлиявших на решение Национального фонда Шотландии о его продаже.

Инш, один из Сланцевых островов у побережья Аргайла, доступен на лодке или вертолете. Он также располагает природным источником пресной воды. Ближайший крупный город Глазго находится примерно в трех часах езды.

Компания Savills, занимающаяся продажей острова, подчеркивает его потенциал для внедрения автономных источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия.

Агентство недвижимости также отмечает, что, при условии получения необходимых разрешений, остров может быть использован для экологически чистого проживания, размещения гостей, съемок фильмов или создания оздоровительного центра.

Savills добавляет, что в перспективе на территории можно будет разместить глэмпинг-капсулы, эко-дома или даже организовать небольшую органическую ферму.

Кэмерон Эвер, руководитель отдела жилой недвижимости Savills в Шотландии, отмечает, что остров Инш представляет собой уникальную возможность приобрести один из последних нетронутых частных островов в Шотландии.

Благодаря захватывающим видам, богатому биоразнообразию и потенциалу для устойчивого развития, Инш является заповедником тишины и природной красоты, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.



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