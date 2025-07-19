Курс к новым максимумам задан: поворотный момент для криптоиндустрии в США

Биткоин снизился, однако возможность коррекции высока

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

18 июля цена Bitcoin снизилась, что указывает на возможность коррекции после недавнего роста, вызванного положительными новостями о законодательной поддержке сектора в Конгрессе США. Дополнительным фактором, влияющим на динамику криптовалют, стали действия президента Дональда Трампа, направленные на регулирование данной сферы.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост биткоина

Непосредственно перед падением, совокупная рыночная капитализация всех криптовалют превысила отметку в 4 триллиона долларов, согласно данным аналитической платформы CoinGecko.

К концу торговой сессии Bitcoin потерял 1,17%, опустившись до 117 380,04 долларов. Ethereum, в свою очередь, снизился на 4,25%, достигнув 3 574,97 доллара, по данным биржи Binance.

Фабио Плейн, региональный директор Coinbase по Северной и Южной Америке, отметил:

"Прорыв Bitcoin к новым максимумам подкреплен устойчивыми фундаментальными факторами, такими как умеренная рыночная капитализация по отношению к стоимости, преобладание долгосрочных держателей, ограниченное количество монет на биржах". "Закон Genius, который уже подписан президентом, и закон Clarity, который находится на рассмотрении в Сенате США, это важный шаг на пути к ясности регулирования для криптоиндустрии, и вместе эти законы представляют собой поворотный момент для отрасли", — добавил он, сообщает CNN.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.





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